I semi di lino in cucina | tutte le ricette | i benefici e i consigli

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 11 maggio 2023) Come impiegare idi? Sono un prodotto beauty davvero versatile e benefico, è quindi utile conoscerli per servirsene al meglio. Vengono utilizzati spesso per la cura dei capelli e della pelle, ma c’è molto di più! Grazie ai numerosiche contengono, sono un vero e proprio toccasana per l’organismo. Sono ricchi di sali minerali, omega 3, vitamina B, vitamina 6, magnesio e fosforo. Hanno proprietà antiinfiammatorie, sono in grado di curare e prevenire infezioni sia esterne che interne l’organismo. Proteggono il sistema immunitario, urinario e sono emollienti per l’intestino, utilissimi per chi soffre di stitichezza. Queste sono solo alcune delle caratteristiche deidi, continuando a leggere troveretele sue caratteristiche e la ricetta per prepararli i ...