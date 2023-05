I ritrovamenti di teschi umani che danno vita a… bufale giganti

Leggi su facta.news

(Di giovedì 11 maggio 2023) di Anna Toniolo Ciclicamente tornano a circolare in Rete false notizie che, attraverso immagini di presuntiarcheologici, dimostrerebbero varie teorie completamente infondate. Da anni, per esempio, esistono falsi miti sull’esistenza deisulla Terra o che proverebbero l’inferiorità delle donne dovuta alla conformazione delle loro ossa craniche. Si tratta di una narrazione disinformativa che va contro alle spiegazioni scientifiche tradizionali e che affonda le sue radici in secoli di mitologia, leggende e credenze religiose. Nella Bibbia, ad esempio, il libro della Genesi racconta la storia delle origini del mondo secondo le religioni ebraica e cristiana e qui si afferma che, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi, «c’erano sulla terra i». Non solo: anche nella mitologia dell’antica Grecia ...