I possibili utilizzi della carne sintetica in campo medico

(Di giovedì 11 maggio 2023) È tra i massimi esperti in Italiareplicazioni cellulare e si è appassionato alla produzione diin laboratorio. Cesare Gargioli è professore associato all’Università Tor Vergata di Roma dove insegna biologia applicata. Nel suo programma di ricerca da un paio d’anni nei laboratori di Tor Vergata sperimenta appunto la coltivazione di. Quando il governo ha deciso di bloccare la produzione e commercializzazione di questi prodotti è insorto affermando: «È una scelta miope, di sintetico peraltro qui non c’è nulla, coltiviamo cellule naturali, senza alcuna alterazione genetica: tutti al mondo la chiamanoculturale o agricoltura cellulare». Va precisato che il decreto voluto dal ministro per la Sovranità alimentare, sottoscritto dal ministro per la Salute Orazio Schillaci e sostenuto dalla premier ...