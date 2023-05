I migliori brunch di Roma | gli indirizzi dove gustare un brunch a regola d’arte nel weekend

Leggi su funweek

(Di giovedì 11 maggio 2023) A, la tradizione delha preso piede solo negli ultimi anni, ma il numero di ristoranti e caffè che offrono di farne uno di alta qualità è in costante aumento. In moderni bistrot o locali di ogni tipo, la scelta è vasta e in grado di soddisfare i gusti di tutti. LEGGI ANCHE – Festa della mamma 2023: curiosità, suggerimenti e idee per festeggiare aMasi fanno idi? Andiamo a vedere insieme i luoghi più gettonati e le location più in. Il migliordi: quello di Sabotino Il migliordiè senza ombra di dubbio quello del Sabotino Bistrot, tutte le domeniche presso ...