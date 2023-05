I Daft Punk svelano un nuovo inedito al Centre Pompidou di Parigi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Life&People.it Il suono del french touch all’interno di uno dei Musei d’arte contemporanea più famosi del mondo. Rimarrà sicuramente negli annali l’evento speciale deiche, oltre due anni dopo l’annuncio del loro scioglimento, oggi 11 maggio faranno risuonare un loroaldi, “Infinity reapiting”.Un brano del 2013 scartato dall’album cult della band “Random Access Memory” pronto ad essere rilasciato nuovamente in una versione speciale per festeggiare il decimo anniversario. Un’esperienza d’ascolto immersiva Il prestigiosissimo centro musealeno proporrà quindi a tutti i visitatori un’esperienza immersiva unica nel proprio genere, consentendo loro di ascoltare il pezzo del duo elettronico con l’ausilio di più di trenta ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I fan deipotranno finalmente tornare a leccarsi baffi, dopo due anni di nostalgia e tristezza da quando il proprio duo elettronico del cuore ha annunciato l'inaspettato scioglimento. Per la ...Il gruppo musicale è pronto ad animare il palcoscenico, riproponendo alcuni grandi classici della musica pop & funk: Sade , Simply Red , Morcheeba ,, Chic , Sister Sledge , Loredana Bertè ,...arrivarono all'appuntamento del maggio 2013 dopo quella piccola perla che era stata la colonna sonora, stavolta non metaforica, di 'Tron: legacy' (2010). L'ultimo album di materiale ...

I Daft Punk al Centre Pompidou con un evento speciale Artribune

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I fan dei Daft Punk potranno finalmente tornare a leccarsi baffi, dopo due anni di nostalgia e tristezza da quando ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...