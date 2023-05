I candidati ai David da Mattarella | “Il cinema può vincere la sua partita”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Ilè immaginazione e storia, emozione e cultura, svago, sogno, libertà... Ilappartiene alla nostra civiltà come un tratto identitario", ha detto il presidente della Repubblica Sergiodavanti aiaiDi Donatello ricevuti come ogni anno al Quirinale, prima della cerimonia di consegna dei premi, gli Oscar delitaliano, trasmessa su Rai1, diretta ancora da Carlo Conti e da un'emozionata Matilde Gioli.La 68esima edizione ha visto tornare al Quirinale degli habitué come Marco Bellocchio, Mario Martone, Roberto Andò, Toni Servillo, Jasmine Trinca stavolta in veste di regista, Enrico Vanzina che riceverà unSpeciale. Per qualcuno era la prima volta come per Barbara Ronchi, candidata in una cinquina di attrici "big". Ma ...