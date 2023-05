Hydrogen Expo 2023 | innovazioni | best practice e novità normative

Mobilità a idrogeno protagonista alla seconda edizione di, l'innovativa fiera italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, in programma dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi di Piacenza, organizzata ...LA MOBILITÀ A IDROGENO GRANDE PROTAGONISTA ALL'2023 La decarbonizzazione dei trasporti sarà uno dei temi centrali nel fittissimo calendario di convegni e workshop organizzati dai principali attori della filiera dell'idrogeno alla ......- Si è svolta mercoledì 26 aprile in Sala Giunta la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa di divulgazione sul tema dell'idrogeno verde legata alla manifestazione fieristica:...

Two top academic leaders have expressed their support for the ongoing shift towards electrified transportation at the BEYOND Expo 2023.This year’s event gave the company the opportunity to spotlight its H2-powered semitruck under development. Quantron US was at the Advanced Clean Transportat ...