Highlights e gol Milan-Inter 0-2 | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per l’andata delle semifinali di. Al Meazza avvio acceso dell’Euroderby con i gol di Dzeko e Mkhitaryan a regalare un doppio vantaggio alla squadra di Inzaghi. I ragazzi di Pioli provano a recuperare ma faticano a creare occasioni e non muta il punteggio, vantaggio per i nerazzurri sui rossoneri al ritorno in chiave finale. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

...dell'euroderby atto primo Mkhitaryan ine migliore in campo da 8. Voti alti nell'Inter. Nel Milan in pochi sopra la sufficienza. Le pagelle di Fabio Caressa MILAN - INTER 0 - 2, GLI... Nel primo tempo in tre minuti le reti di Dzeko e Mkhitaryan, poi altre occasioni per i nerazzurri che sfiorano il terzo. Nella ripresa palo di ...

Con un primo tempo di grande intensità e una ripresa in cui ha controllato, l'Inter porta a casa il derby di andata con un netto 2-0. Due gol frutto di un avvio fulminante (nei primi 11'), ma sono sta ...La squadra di Inzaghi vince la sfida di andata della semifinale di Champions League. Al Milan ora serve l’impresa ...