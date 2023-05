Henry-Maldini | il siparietto prima del derby | “Mi facevi paura” VIDEO

Tutti i dettagli sulla conversazione tra i due campioni Durante il pre partita di Milan - Inter su CBS Sports, Thierryha parlato a Paolo. PAROLE - "Abbiamo giocato contro nel 1998. ...Per me tu incarni ciò che significa difendere e l'essere umano è persino migliore del giocatore se è possibile", ha dettocomplimentandosi con. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(...... ai microfoni di CBS Sports, è andato in scena un simpatico siparietto tra Thierrye Paolo. Come riportato da Tuttomercatoweb, l'ex giocatore dell'Arsenal ricorda le sfide passate ...

Henry-Maldini, il siparietto: “Paolo, mi facevi paura in campo” ItaSportPress

Poco prima del fischio d'inizio della gara un momento emozionante lo ha vissuto anche Paolo Maldini protagonista di un divertente siparietto con Thierry Henry in collegamento ai microfoni di CBS ...ARSENAL legend Thierry Henry has revealed the player who scared him during his playing days. While speaking on CBS Sports ahead of the Champions League semi-final clash between Inter Milan and AC ...