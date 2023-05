Spezia INFORTUNATI: Zovko; Beck, Holm (stagione finita), Moutinho;, Sala, Zurkowski. ... SQUALIFICATI: / Verona INFORTUNATI: Hrustic (stagione finita), Veloso;(stagione finita), ...... Holm,, Beck, Moutinho e Zurkowski saranno indisponibili. Da valutare Dessers e Nzola che ...scontro salvezza tra Lecce e Verona dove non recupera Pongracic che si unisce alle assenze di, ...... Beck Frattura al piede Rientro fine maggio Holm Pubalgia Stagione finitaLesione ... Nessuno DIFFIDATI: Duda,, Verdi INFORTUNATI:Rottura del crociato Stagione finita ...

Henry-Maldini, il siparietto: “Paolo, mi facevi paura in campo” ItaSportPress

Nel pre partita di Milan-Inter, l’Euroderby di Champions che ha catalizzato l’attenzione dei media internazionali, un simpatico ...Thierry Henry admitted to Paolo Maldini he was scared to play against him in a heart-warming exchange between the two legends. The AC Milan icon joined the CBS Sports Golazo coverage before the ...