(Di giovedì 11 maggio 2023) Scopriamo perché ed in che modo unacorretta garantisce non soltanto benessere fisico ma anche il miglioramento dell’umore. Rispetto a solo pochi anni fa, siamo diventati molto più sedentari: senz’altro il responsabile principale è il computer che, in particolare nelle ultime due decadi circa, è diventato uno strumento di lavoro praticamente imprescindibile per sempre più categorie di professionisti. Molti lavori odierni ci costringono dunque ad una sedia di fronte ad una scrivania per la maggior parte del tempo. Adottare abitualmente posture scorrette può condurre a dolori di schiena e di cervicale – GranTennisToscana.itSe poi il lavoro è di tipo “smart” e può essere svolto in ambienti diversi dall’ufficio, aumentano e talvolta anche significativamente i rischi di assumere abitudini discorrette: perché se lavoriamo ad esempio da casa ...

Selamentela legittima, attendi che le cose si calmino prima di affrontare il problema. Se sei irritabile senzabuona ragione, smettila. Non lasciare che un cattivo umore abbassi l'...... ma con gli occhi puntati della FIGC , soprattutto se Mancini dovesse cedere alle lusinghe di... quando non ancorala disponibilità, è quella che si concentra sulla sostenibilità dei bilanci, è ...Damiano Franzetti damiano.franzetti@varesenews.it VareseNews è da annirealtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Orauno strumento per sostenerci: unisciti alla ...

Hai una buona postura Scoprilo con questo test e fai gli esercizi giusti Grantennis Toscana

Sono passati quasi tre mesi dalla morte di Lucia, la moglie di Lino Banfi e lui non riesce a pensare ad altro. Malata di Alzheimer da qualche anno, è stata poi portata via da un tumore ..."È chiaro che l'intervento del governo sul caro affitti sarebbe importantissimo ma noi non possiamo aspettare visto che il problema c'è. (ANSA) ...