Ha rifiutato l’Arabia Saudita | nel mirino c’è il podio dei record

(Di giovedì 11 maggio 2023) I soldi delnon tentano solo Messi e Ronaldo. Dalla Serie A c’è chi dice no, nelc’è ildei: ecco svelato tutto Non sarà un’estate tranquilla per gli esperti del mercato. La prossima sarà una sessione che si prepara a scoppiettare, con tanti affari pronti ad esplodere in lungo e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sony ha invece'offerta. Secondo le fonti di Reuters, ...'acquisizione è stata già approvata in Giappone,Saudita, ...F1 2023, GPSaudita: Horner, Newey e Marko PARLA MARKO Come spesso accade quando le domande sono relative ai grandi rivali di Mercedes o Ferrari,'ottantenne ex pilota austriaco non ha ......fa riferimento a un'offerta di 70mila euro che lui ha. ... Però ribadisco che, per quello che riguarda'affiliazione in ...questi articoli aveva mai fatto caso alle collaborazioni con...