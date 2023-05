GUIDA TV 11 MAGGIO 2023 | LA JUVE SU RAI1 | LA ROMA SU TV8 | ESC | BACK TO SCHOOL

(Di giovedì 11 maggio 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Rai Sport Talk Show21.00 –ntus-Siviglia Calcio, Europa League23.10 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.50 – Quasi Amici Film00.10 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Eurovision Song Contest Musica Semifinale II23.25 – Bar Stella Intrattenimento 20.40 – NCIS Serie Tv 21.30 –toReality conduce Federica Panicucci 00.35 – Yes Man Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – Bentornato Papà Film23.05 – Mixer: Vent’Anni di Televisione Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – Dritto e Rovescio Talk Show conduce Paolo Del Debbio 00.55 – Pensa in Grande ...

Inviati del 11/05/23 16:05 - - Audio - L'autista c'è ma non serve, in Scozia l'autobus aautonoma 00:00:00:00 20230511_video_16050015 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00 . 112023... ma anche lo spin - off La regina Carlotta , che ha debuttato il 42023 , è già al primo ...di streaming ha utilizzato il proprio account Twitter ufficiale per creare una sorta di video -...Martedì 9gli agenti della polizia locale di Bovisio Masciago si sono imbattuti in trolley e ... Gli agenti lo hanno nuovamente sanzionato persenza patente e l'auto da lui condotta è stata ...

E-Drive Day: il 21 maggio al Safety Park si guida (e pedala) elettrico ... news.provincia.bz.it

Milano, 11 mag. (askanews) - L'autista c'è ma non serve... le mani sono pronte ad afferrare il volante nel caso fosse necessario ma a guidare è l'intelligenza artificiale. Siamo a Edinburgo, in Scozia ...La presidente del gruppo tecnico responsabilità sociale di impresa e sostenibilità di Confindustria, al vertice di Brembo dove presidia la medesima area, ora guida l'Associazione italiana delle aziend ...