“Guerra in Ucraina? La chiudo in 24 ore Ma le armi a Kiev deve darle l’Europa” | benvenuti al Donald Trump Show

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag –al. L’ex presidente degli Stati Uniti è tornato a parlare in pubblico, a un evento organizzato dalla Cnn nel New Hampshire, mostrandosi più aggressivo che mai. Dall’assalto a Capitol Hill, allain, le parole del tycoon hanno scatenato una bufera negli Stati Uniti, come ai vecchi tempi in cui ogni giorno sparava a raffica via Twitter.: “in? Lain 24 ore” “L’Uemettere più soldi per lain. In Europa pensano che noi americani siamo stupidi perché abbiamo messo molto di più e loro se ne stanno approfittando”, ha detto l’ex inquilino della Casa ...