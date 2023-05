Gli ospiti di Peppartono all'attacco e all'8 vanno al tiro dal limite con De Bruyne, ma ... E' la rete chele due squadre negli spogliatoi. In avvio di ripresa, una spettacolare ...Gli ospiti di Peppartono all'attacco e all'8' vanno al tiro dal limite con De Bruyne, ma ... È la rete chele due squadre negli spogliatoi. In avvio di ripresa, una spettacolare ...I Blancos di Carlo Ancelotti contro i Citizens di Pepper il sogno Champions: gli ... Una incredibile rimonta del Real al Bernabeu quando la doppietta di Rodrygo in due minutila sfida ...

Guardiola lo manda alla Juve: decisione definitiva ... Calciomercatonews.com

Il big match in onda alle 21 su Canale 5: gli inglesi per riscattare la bruciante eliminazione di un anno fa, gli spagnoli per provare a difendere il ...La doppietta di Gundogan manda Guardiola a quattro punti di vantaggio su Arteta. Prima vittoria per Lampard, vincono anche il Tottenham e i Reds ...