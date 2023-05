Guadagni delle banche Adesso è troppo pure per Bankitalia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nel giorno in cui l’Eurotower ha deciso di alzare ancora i tassi di interesse, la sua presidente Christine Lagarde ha spiegato che la Bce è consapevole dei problemi che sta avendo chi ha contratto dei mutui e del fatto che “le famiglie stanno soffrendo a causa dei rialzi dei tassi e dei rimborsi” che di conseguenza diventano più onerosi ma “purnon è qualcosa che possiamo alleviare perché il nostro compito è la stabilità dei prezzi e per ridurre l’inflazione c’è lo strumento dei tassi che dobbiamo usare”. Detto fatto. Mutui e prestiti sono un salasso. E chi li ha si indebita sempre di più Ieri la Bnaca d’Italia ci ha informato che salgono ancora i tassi sui mutui casa: secondo i dati diffusi da via Nazionale, in marzo i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivispese accessorie ...