“Grandi furti della storia con Pierce Brosnan” | il racconto delle rapine più clamorose su Sky

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 11 maggio 2023) Su Sky sta per fare il suo debuttocon, una nuova serie tutta da scoprire. Il noto interprete irlandese naturalizzato statunitense ci trasporterà in un viaggio alla scoperta di alcuni tra i casi più eclatanti: ecco cosa aspettarsi. Il desiderio di accumulare denaro e di vivere nel lusso ha spinto molti criminali in tutto il mondo a tentare di portare a segno i colpi più incredibili, rischiando la vita e la libertà;conè la serie in otto episodi che sta per fare il suo debutto e che ci racconterà alcuni di questi colpi, ovvero i più clamorosi. Cosa aspettarsi ...