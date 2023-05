Graduatorie Ata 24 mesi | ultimi dubbi | risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua VIDEO

Il 18 maggio scadono i termini per la compilazione della domanda di primo inserimento o aggiornamento nella graduatoria24 mesi. Facciamo il punto della situazione con Pasquale Raimondo (Uil Scuola Rua). Appuntamento fissato per giovedì 11 maggio alle 14:30 su Facebook e YouTube. Conduce Andrea Carlino . Domande ...Si tratta di circa 36 mila posti comuni di ogni ordine e grado e 19 mila posti di sostegno Da qualisi attingerà per le immissioni in ruolo del personale docente e del personaleLa ...Gli aspirantihanno tempo fino alle 23,59 del 18 maggio per fare domanda di inserimento/aggiornamento nelle24 mesi. Dalledi prima fascia si attinge per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto nell'anno scolastico 2023 - 24. Sono ammessi a partecipare ...

Graduatorie ATA 24 mesi, attestato di dattilografia e certificazione informatica: si valuta un solo titolo Orizzonte Scuola

Decreto PA, obiettivi Anief: 'Assumere dalle Gps, investire sul personale Ata, estendere la deroga ai vincoli della mobilità '.Ruolo su posti di sostegno fuori regione: unica possibilità tramite 'call veloce'. Come ormai è evidente cala il sipario sulle graduatorie regionali sostegno, già previste dal decreto n. 259 del 30 se ...