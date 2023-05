GP Francia | MotoGP | programma e diretta tv del weekend

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo un piccolo stop, torna sulle scene motoristiche anche lache manderà in pista il GPsul tracciato di Le Mans. È un Motomondiale 2023 ancora senza un vero padrone, con il campione del mondo Francesco Bagnaia di Ducati che nell’ultimo appuntamento si è ripreso la testa della classifica dedicata ai piloti scalzando Marco Bezzecchi di Mooney VR46 Racing Team che aveva detenuto per qualche settimana la posizione di testa nella graduatoria iridata. Cosa aspettarsi, invece, da questa tappa transalpina della classe regina? Ecco tutto quello che c’è da sapere con ilcompleto e dove sarà possibile assistere in televisione ai vari eventi. GP: tutto il calendario degli eventi di questa tre giorni Venerdì 12 maggio FP1 MotoE: 8:30-8:45FP1 Moto3: 9:00-9:35FP1 ...

Giornata di vigilia a Le Mans in vista delle prove libere del venerdì valevoli per il Gran Premio di Francia 2023, quinto round stagionale del Motomondiale. Il circuito Bugatti si appresta ad ospitare ...Nel weekend del 12-14 maggio torna il Motomondiale 2023 e lo farà sul celebre tracciato di Le Mans, in Francia. Affrontando i rapidi cambi di direzione del layout transalpino, i centauri dovranno trov ...