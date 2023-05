Temi Lo scorso martedì èil voto anticipato per i cittadini turchi che vivono all'estero, ...5 milioni residenti in Germania, un bacino estremamente significativo per iluscente. ...Che sta succedendo Colpa dei deputati o delSe Schifani con qualche assessore navigato ... Poi sono tantissimi quelli che hannoi due mandati e stanno collaborando per rilanciare il ...Spetta al presidente, oggi Michel Aoun, il cui incarico èalla fine dello scorso ottobre, avallare leggi e riforme eventualmente varate daldi Najib Mikati, dimissionario e in ...

Governo: terminato Cdm a P.Chigi Gazzetta di Reggio Gazzetta di Reggio

CATANIA – “Se Schifani con qualche assessore navigato pensa di bloccare l’assemblea regionale siciliana per fare il bello ed il cattivo tempo gestendo il tutto per via amministrativa si sbaglia di gro ...“A Cipro ho visto una specie di Pentecoste, tutte le chiese del Medio Oriente insieme, un qualcosa di profetico”. Esordisce ...