Governo | Lollobrigida | ' Francia e Spagna? ' Baruffe per distrarre elettori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Penso che i governi indevono pensare a fare del bene ai loro cittadini, questo è il mandato che hanno. Quando invece i partiti didi altre nazioni attaccano l'Italia, ci chiediamo le ragioni e io credo sia abbastanza ovvio -in particolare per lain questi giorni- che le difficoltà che esistono li spingono forse ad immaginare che una baruffa con qualche altra nazione aiuti aglie i cittadini". Così il ministro all'Agricoltura Francesco, arrivando a Palazzo Chigi per prendere parte al Cdm. "A me hanno insegnato che quando qualcuno ti provoca - prosegue bisogna cercare di essere superiori il più possibile e continuare ad impegnarsi cercando di portare avanti gli obiettivi ...