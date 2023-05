Governo italiano investe 660 milioni per risolvere la crisi degli alloggi universitari | finalmente una soluzione al caro affitti?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilha annunciato un piano da 660di euro perlaabitativastudenti. L'iniziativa è stata accolta con proteste in diverse città italiane, ma il Consiglio dei ministri ha deciso di confermare l'operatività delle misure che prevedono l'acquisizione di nuovi posti letto. In questo articolo, scopriamo i dettagli del piano e delle controversie che lo circondano. Di cosa parla questo articolo... Ildestina 660di euro perL'emendamento autorizzato dal Consiglio dei ministri mira a confermare l'immediata operatività delle misure La Commissione europea ha escluso la natura di aiuti di Stato per questi interventi Un altro emendamento ...