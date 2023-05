Google I O | la ricerca potenziata con Bard AI arriva in 180 Paesi del mondo

Le voci circolavano da giorni e ora- in occasione della conferenza I/O di quest'anno - ha confermato di stare lavorando a nuove funzionalità che sfruttano l'IA generativa nellaha presentato queste funzioni evidenziando la possibilità di rispondere a domande del tutto nuove, alle quali finora era impensabile rispondere attraverso il tradizionale motore di ...TechI/O, lapotenziata con Bard AI arriva in 180 Paesi del mondo La Zampa Quali sono le razze di cani più pigre di Noemi Penna Il Gusto Grana Padano scende in campo a sostegno delle ...D'ora in poi, inserendo un prompt nelladi, l'intelligenza artificiale offrirà una risposta scritta rapida e precisa, non soltanto i risultati della tradizionale. L'...

Google porta l’intelligenza artificiale su tutti i prodotti, dalla ricerca ad Android Milano Finanza

Con l’IA generativa, Google spiega che la Ricerca può fare una parte di questo lavoro per noi. L’IA è in grado di generare una panoramica delle informazioni chiave da prendere in considerazione, ...Nello schermo sottostante, ad esempio, si può vedere come la ricerca Google sia in grado nello Snapshot di rispondere a una domanda complessa, seguendo un filo logico che include un discorso generale ...