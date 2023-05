Golden State - Lakers 121 - 106 | gara - 5 | highlights Nba

Gli highlights della vittoria 121 - 106 deiWarriors sui Los Angeles Lakers in gara - 5 delle semifinali dell'Ovest: la squadra di ...Gli highlights delle due gare - 5 disputate nella notte Nba: New York eaccorciano le distanze sul 2 - 3 nelle rispettive serie contro Miami ...Regna l'equilibrio nelle semifinali di Conference dei playoff Nba. Quattro serie su quattro sono sul 3 - 2 e ad aggiungersi all'elenco sono anche New York Knicks - Miami Heat eWarriors - Los Angeles Lakers. Knicks e Warriors sfruttano il fattore campo, trascinando la contesa in gara - 6.batte 121 - 106 i gialloviola con tutto il quintetto iniziale ...

Vittorie pesanti per Golden State e Knicks in gara 5 dei playoff di Conference del campionato Nba di basket: battendo rispettivamente i Lakers (121-106) e Miami (112-103) ottengono due vittorie d'oro ...