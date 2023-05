God is a Bullet | Nikolaj Coster-Waldau detective spietato nel trailer del revenge movie

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nel cast troviamo anche Maika Monroe e Jamie Foxx. XYZ Films ha diffuso in streaming ildel thriller poliziesco God is a, ritorno alla regia di Nick Cassavetes a nove anni di distanza da Tutte contro lui. Il film uscirà nelle sale americane a partire da giugno. Nel cast della pellicola troviamo, Maika Monroe, Jamie Foxx, January Jones, Ethan Suplee, Paul Johansson e Jonathan Tucker. Cassavetes ha così commentato questo suo ritorno dietro la macchina da presa: "Ho cercato di raccontare questa grande storia per oltre 18 anni. E' dura, violenta, ha due personaggi imperfetti e fantastici, e non fa una piega. Lo adoro! Non …

XYZ Films ha diffuso in streaming il trailer del thriller poliziescois a, ritorno alla regia di Nick Cassavetes a nove anni di distanza da Tutte contro lui . Il film uscirà nelle sale americane a partire da giugno. Nel cast della pellicola troviamo Nikolaj ...is aè il nuovo film di Nick Cassavetes in arrivo quest'estate. Ecco il primo trailer del progetto dai toni thriller e ...- Pubblicità - La vendetta è una bestia e Nikolaj Coster - Waldau è pronto a nutrirla. XYZ Films ha rilasciato il trailer diIs a, il nuovo film di Nick Cassavetes che manca dalla scena dal 2015 che vede il protagonista di Game of Thrones interpretare un detective a caccia di sua figlia che è stata rapita da un ...

Nikolaj Coster-Waldau furioso nel trailer di God Is a Bullet Cinefilos.it

An official God Is A Bullet trailer has been released for XYZ Films‘ upcoming revenge thriller. It features Game of Thrones vet Nikolaj Coster-Waldau as a detective who quits his job in order to save ...Jamie Foxx è protagonista del nuovo trailer di God Is a Bullet, il nuovo film diretto da Nick Cassavetes, con Nikolaj Coster-Waldau.