Gli intellettuali che devono vergognarsi | fuori i nomi | la fucilata di Giampiero Mughini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Pubblichiamo ampi stralci dell'introduzione dialla nuova edizione del suo libro “Glie il caso Moro”. Edito da Feltrinelli nel 1978, il volume era rimasto semiclandestino. Ora, grazie alle Edizioni Pendragon, torna in libreria (88 pp., 13 euro). I 55 giorni che vanno dalla mattina del 16 marzo 1978 alla mattina del 9 maggio dello stesso anno, dal momento in cui un agguato politico criminale mise a morte i cinque uomini della scorta di Aldo Moro fino al momento in cui il suo cadavere venne ritrovato nel bagagliaio di una Renault rossa posteggiata a metà strada tra la sede centrale del Pci e quella della Democrazia Cristiana, sono stati fra i più drammatici e fluttuanti nella storia della Repubblica. E dico fluttuanti perché per uno che durante quei 55 giorni volesse ragionare di quanto stava accadendo, ...