Gli errori da somari degli “scienziati del clima” | calcoli sbagliati

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’AR6, l’ultimo Rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental panel onte change, il Panel intergovernativo sul cambiamentotico, ndr), recentemente presentato urbi et orbi è, come tutti i precedenti loro rapporti, pieno zeppo di fondamentalidi scienza, sufficienti a inficiare le loro conclusioni. Oggi vi racconto di come i loronon rispettano quel che si chiama, in fisica, legge di conservazione dell’energia. La detta legge è una cosa complicata che ha a che fare, pensate un po’, con l’uniformità del tempo. La C02, l’effetto serra e l’aumento della temperatura Ma quel che qui voglio veicolare è la sua fondamentale importanza, come potete ben comprendere per il solo fatto che essa è qualificata anche come, addirittura, il «primo» principio della termodinamica. La conclusione principale dell’Ipcc che ...