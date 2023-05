Giusti UniLink | ' giovani sono il futuro | sistema universitario sia al loro servizio'

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - "È un piacere presentare oggi all'Università degli Studi Link l'11esima edizione del rapporto Proteo”. Lo ha dichiarato Carlo Alberto, rettore dell'Università degli Studi Link a margine della presentazione dell'11° Rapporto di ricerca dell'Osservatorio permanente suisulla “Generazione Proteo”. "È importante prendersi un momento e pensare a come sviluppare sinergie tra studenti e accademia. In queste giornate vogliamo approfondire i dati estremamente importanti contenuti nel rapporto e continuare a dare una mano ai nostriile ilitaliano dev'essere al", ha aggiunto

