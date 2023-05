Giuseppe Giofrè ha un flirt con un cantante? “Avvistati da soli”

Arriva un nuovo scoop sui due giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi 2023 a pochi passi dalla finale. Si parla die Michele Bravi , i quali pare siano stati beccati insieme in un locale. Qui i due artisti non sarebbero apparsi come semplici amici. Almeno questo è ciò che riporta un utente su ...Dunque Cristiano Malgioglio,e Michele Bravi, che in queste settimane sono stati gli unici a decidere se mandare avanti o eliminare un allievo, saranno semplici spettatori dello show ...Giulia Pauselli si è operata. Dopo l'infortunio avvenuto durante l'esibizione conad Amici, la ballerina professionista si è dovuta operare al menisco. Da pochi mesi era tornata a ballare dopo la nascita del figlio Romeo, avuto con il compagno e collega Marcello ...

Michele Bravi e Giuseppe Giofrè stanno insiem La segnalazione Tag24