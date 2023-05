Giuseppe Conte? Se lo statista dei dpcm non tollera di non comandare più

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Questa storia delle riforme che non si possono fare “a colpi di maggioranza” è bugiarda innanzitutto perché a raccontarla non è chista il principio maggioritario, ma chi nonche la maggioranza sia altrui. Se poi a ripeterla è uno come, loapulo-venezuelano che con la sinistra collaborazionista ha mandato in desuetudine l'istituto parlamentare sostituendolo con la sua fabbrica di decreti personali, allora non c'è da trasecolare solo perché da quel damerino in debito di congiuntivo c'è da aspettarsi davvero di tutto. Durante l'imperio del vaffanculo in pochette la vita economica, sociale, politica e civile degli italiani è stata regolata - cioè sequestrata - da maggioranze che affidavano il Paese ai capricci di quell'autocrate improvvisato, uno che - ...