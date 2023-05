Giuseppe Conte | Bernini partecipi al tavolo con gli studenti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023) Caro affitti. – “Vogliamo rilanciare il vostro appello e dare forza alle vostre richieste. È stato previsto unil 18 maggio con la rettrice della Sapienza e il sindaco di Roma. Ma devono partecipare tutti gli attori dei vari livelli istituzionali. Devono esserci anche gli esponenti di governo. In particolare chiediamo alla ministradi rendersi disponibile per partecipare. E per completezza anche un rappresentante del ministero dell’Istruzione. Bisogna trovare soluzioni a livello nazionale. Occorre inquadrare il tema in unsto più ampio”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle(nella foto) parlando con gliaccampati da tre giorni con le loro tende all’interno dell’università Sapienza di Roma. “Occorre un piano di azione a vari livelli. ...