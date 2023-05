“Giuntoli vuole la Juventus” | accordo particolare con De Laurentiis

(Di giovedì 11 maggio 2023) Cristianolascia il Napoli per la. È questa la notizia che sta prendendo quota negli ultimi giorni. Dopo la vittoria dello Scudetto con gli azzurri, il direttore sportivo sembra pronto a salutare per iniziare una nuova avventura. Il club bianconero vule aprire un nuovo ciclo con nuovi dirigenti e ha sondato il terreno per strappare al Napoli uno dei fautori di questa stagione straordinaria. Al termine della stagione, nonostante un anno di contratto ancora in essere,può lasciare il Napoli per firmare un nuovocon la. Napolirinuncia alla buonuscita per laL’addio di Cristianoal Napoli diventerà certezza non appena terminerà la ...

S'attendono gli incontri che De Laurentiis dovrà fare con il direttore sportivo, che sembra diretto alla Juventus, e l'allenatore Luciano Spalletti cheandare oltre l'opzione già ...In vista della prossima estate di calciomercato è in arrrivo una decisione da parte del presidente De Laurentiis a strappare il ds Accardi all' Empoli se partee non solo. Presentate due ...Poi ci sarebbe il problema direttore sportivo perché, secondo quanto leggo,potrebbe andar ...dato che ha giocato tutte le partite e farlo a questi livelli non è semplice e quindi ciun ...

John Elkann a Napoli: «Scudetto meritato. Giuntoli Deciderà lui dove vuole andare» Corriere della Sera

Non è una rottura, anche se DeLaurentiis ci è rimasto male. Cristiano Giuntoli vuole andare via: probabilmente, quando il presidente parlava di “scontenti”, si riferiva a lui. Tuttavia il direttore s ...Kulusevski torna alla Juve, il riscatto al Tottenham è in salita. L’esterno tornerebbe alla Juve ma non sarebbe una permanenza definitiva.