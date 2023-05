Giugliano | troppi raid | i commercianti lanciano l’allarme

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il commercio asta vivendo un momento difficile. Dopo diversi incontri al Comune, le diverse associazioni di categoria hanno redatto un comunicato che funge da grido d’allarme per il comparto del commercio cittadino., poca sicurezza. Una situazione che getta nello sconforto i tanti imprenditori che hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... ha lasciato l'amaro in bocca, anche perché ultimamente i gol incassati iniziano a diventare,... Potenza, Virtus Francavilla, Juve Stabia, Taranto, Avellino e. E nella corsa per l'extra ...... quando esordisce con la maglia del. Dopo questa prima esperienza, il Pitone si ... contribuendo a un altro campionato tranquillo del Chieti che senzapatemi d'animo riesce a mantenere ..."Mi sa che queste errori incominciano ad essere. Si che è un'amichevole ma non si possono ... Dobbiamo avere pazienza, a questo servono queste amichevoli, sennò giocavamo con Cavese e, ...