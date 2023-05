Giro d’Italia | sesta tappa a Pedersen Leknessund resta in rosa

AGI - Mads Pedersen ha vinto la sesta tappa del, 162 chilometri da Napoli a Napoli. Il danese della Trek - Segafredo ha battuto in volata sul lungomare Caracciolo l'italiano Jonathan Milan della Bahrain - Victorious. Il norvegese ......Il film dello scudetto del Napoli Il Napoli è campione... 47' Osimhen, 93' Kim In città è già Kvara - mania ,'altronde l'... splendido il destro ache la sblocca contro la neopromossa. È ...Oggi, giovedì 11 maggio, si correrà la 6° tappa del, la Napoli - Napoli, una delle più attese. Come detto la partenza sarà dal capoluogo campano, ancora in festa per la vittoria del terzo scudetto della squadra di Luciano Spalletti , e i ...

LIVE Giro d'Italia, 6ª tappa, finale in volata, vince Pedersen a Napoli! Milan 2°, Ackermann 3° La Gazzetta dello Sport