Giro d'Italia. Per Clarke e De Marchi trecento metri di troppo. Vince Pedersen

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Cosa sono 300rispetto a 162 chilo? A far di conto lo 0,19 per cento, la bicicletta però è spazio che ha che fare con il tempo. E allora è un attimo, un soffio, uno schioccare di dita. Poco davvero. È un pianto e una consolazione, una delusione e un abbraccio, un rimpianto no. Non si può rimpiangere nulla dopo aver dato un grattacapo grande come l’intera Campania a un gruppo ancora bello nutrito di velocisti e buone intenzioni; dopo aver in due rischiato di beffare gregari tosti e capitani agguerriti. Simone Alessandro Desono stati ripresi a poco meno didall'arrivo della sesta tappa deld'. Hanno sfiorato quello che sembrava anche solo impossibile sfiorare, perché è logico pensare che essere in ...