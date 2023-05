Giro d’Italia | il ds di Evenepoel denuncia | “Tanti cani randagi al Sud | sembra la Colombia”

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Quella di ieri, 10 maggio 2023, è stata una giornata particolare per Remco: il campione del mondo belga, impegnato al2023, è caduto due volte. Niente di grave per fortuna, ma il motivo della sua prima caduta durante la tappa da Atripalda, in provincia di Avellino, a Salerno è abbastanza incredibile: tutta colpa di un cane. La caduta ha irritato l’atleta, uno dei favoriti per la vittoria al, e il ds della sua squadra, la Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere oggi ha infattito: “Non voglio esagerare, ma pensavo di essere in, ho visto almeno 15sciolti lungo le strade. Ad esempio, duesi sono fatti largo tra la folla e si sono messi a guardare il percorso per poi ...