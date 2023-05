Giro d' Italia | Arrivo tappa a Campo Imperatore | le modifiche alla viabilità

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 maggio 2023) L'Aquila - Domani, venerdì 12 maggio, la settimadel 106esimod’porterà i corridori da Capua a. In occasione del passaggio della corsa rosa nel territorio comunale dell’Aquila, sono state disposte alcunecircolazione e diffuse delle informazioni per la migliore gestione possibile dell’evento. Inoltre, la Fontana Luminosa sarà illuminata di rosa oggi e domani. Strade chiuse e divieti di sosta. La Provincia dell’Aquila ha emesso l’ordinanza per la chiusura della strada statale 17 bis dall’incrocio con la provinciale del Vasto, a salire, fino ai Ruderi di Sant’Egidio. Il provvedimento scatterà dalle 6 di domattina e avrà validità fino alle 20, e comunque, come è scritto nell’ordinanza stessa, fino a cessate esigenze. Il ...