Giro d’Italia 2023 | Simon Clarke | “De Marchi ha dato tutto Essere ripresi così ti spezza il cuore”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Una coppia di veterani oggi ha provato a far saltare il banco aled Alessandro Desono arrivati ad un passo dall’anticipare la volata in quel di Napoli. Purtroppo i due sono stati raggiunti proprio in vista del traguardo dal plotone lanciatissimo verso la volata, con Mads Pedersen ad imporsi davanti a Jonathan Milan. Il commento ai microfoni Rai dell’australiano: “ripreso apoco dall’arrivo tiil. Facciamo tantissimi sacrifici per questo lavoro e ho sognato questa vittoria per tanto tempo. Mancarla perpoco è devastante”. Prosegue: “Alessandro mi haquello che poteva, non ho niente contro ...