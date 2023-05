Giro d’Italia 2023 | settima tappa Capua-Gran Sasso d’Italia Campo Imperatore | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ladelpropone 218 chilometri daai 2130 metri di, ai piedi del. Un vero e proprio arrivo in salita, con unche promette spettacolo da un punto di vista altimetrico. Quasi 4000 metri di dislivello per una frazione che vedrà i corridori impegnati nella salita di Roccaraso nella prima parte di giornata, ma sarà la parte finale a fare la differenza anche tra i big della generale. Gli ultimi 45 chilometri infatti saranno praticamente tutti in salita, con un alternarsi di falsopiani e tratti davvero impegnativi: ufficialmente i GPM saranno due, con la salita di Calascio ...