Giro d’Italia 2023 | settima tappa Capua-Gran Sasso Campo Imperatore | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Venerdì 12 maggio ilmanda in scena la, una delle più attese della primana con i suoi 218 chilometri daalcon arrivo ai 2130 metri di quota di. Attesa battaglia tra gli uomini di classifica per una giornata destinata a segnare la generale in maniera forse anche pesante. La classica frase di circostanza porta a dire che apotremo capire chi non vincerà il. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: PERCORSO E ...