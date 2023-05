Giro d’Italia 2023 | sesta tappa Napoli-Napoli oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023)ilmanda in scena la, con partenza e arrivo adopo 162 chilometri tra le bellezza del capoluogo campano e della Costiera Amalfitana. Scenari mozzafiato, con il passaggio di Pompei che aggiungerà ulteriore fascino a una frazione che potrebbe comunque chiudersi in volata. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale senza perdere nulla. SEGUI LA: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: I TELECRONISTI E I COMMENTATORI, TV E– I corridori prenderanno ...