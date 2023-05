Giro d’Italia 2023 oggi in tv | orari tappa Napoli-Napoli | altimetria | programma | streaming | guida RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) È arrivato il giorno della sestadel. Quest’si partirà e si arriverà a, al termine di una frazione lunga 162 km. Visto il percorso (l’inizio sarà tortuoso ma la seconda parte non presenterà particolari insidie), i favoriti per laodierna saranno, come nella frazione di ieri (vinta dall’australiano Kaden Groves davanti all’italiano Jonathan Milan), i velocisti. In ottica classifica generale, il norvegese Andreas Leknessund (Team DSM) non dovrebbe avere problemi a tenere la Maglia Rosa. La sesta frazione delsi potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai Sport+HD dalle ore 12:10 alle 14:00 e su Rai 2 dalle 14:00 in poi e in pay-tv su ...