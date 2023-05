Giro d’Italia 2023 | Mads Pedersen | “Non credevo riprendessimo la fuga | vincere in tutti i Grandi Giri vuol dire tanto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023)entra nel novero dei ciclisti capaci diuna frazione ine tre i. Il danese della Trek-Segafredo si toglie la ‘scimmia dalla spalla’ portandosi a casa la sesta tappa del, con partenza ed arrivo a Napoli, grazie ad una volata di potenza, bruciando allo sprint Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) e Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Una vittoria che sembrava davvero difficilissima per come si era messa la giornata, poiché Simon Clarke (Israel-Premier Tech) e Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) hanno accarezzato il colpaccio fino ai 300 metri dal traguardo, ma poi il vento contro li ha frenati favorendo il recupero del gruppo: “Riprendere laè stata durissima, non ...