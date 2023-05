Giro d’Italia 2023 | Andreas Leknessund | “Oggi mi sono goduto la Maglia Rosa | domani voglio difenderla”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tappa spettacolare da un punto di vista paesaggistico ma piuttosto semplice e lineare da quello sportivo, conche non ha avuto alcun problema a mantenere la. Un altro giorno dunque col simbolo del primato per il giovane norvegese, prima dell’arrivo a Campo Imperatore che potrebbe mettere in dubbio la sua posizione. Queste le parole, raccolte da CyclingNews delladopo il traguardo, in una giornata che è iniziata per lui mangiando una fetta di pizza in Piazza del Plebiscito: “mila corsa sicuramente più di ieri. C’era il sole, le strade erano magnifiche ed anche la tappa è stata piuttosto tranquilla. Un giorno perfetto per me”. Il norvegese ha poi aggiunto: ...