Giornalista morto | si muove Parigi Per quella palestinese tutti fermi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un anno fa, oggi, veniva assassinata laShireen Abu Akleh. Era la corrispondente di Al Jazeera nella Cisgiordania occupata. Una reporter di talento, mai faziosa, capace di raccontare, con lucidità e equidistanza, il calvario quotidiano vissuto dai palestinesi sotto occupazione militare. Ucraina,francese ucciso: si Ma per la cronistanon si è mosso un dito Segui su affaritaliani.it

Chi è, chi è ferito, chi è fuggito: ma qualcosa di morbido ti sfiora una gamba, un giovane ... E chi è abbastanza attento da accorgersene " come il giovaneucciso, come mio padre ...Gerardo Torres Renterìa èad Acapulco, nello stato messicano meridionale di Guerrero. Aveva una lunghissima carriera alle ...Impossibile non mettere a confronto questo caso con quello delArman Soldin, di Afp - ... Una squadra di investigatori è pronta a partire sul luogo dove Arman Soldin è. pagina ...

I bombardamenti di Israele su Gaza. Le critiche dal governo spagnolo a Giorgia Meloni. La morte del giornalista francese in Ucraina. La Siria rientra nella ...Ravenna diventa una delle “Città del Sollievo” italiane ed entra nella rete nazionale promossa dalla fondazione Gigi Ghirotti, intitolata al giornalista de La Stampa morto nel 1974 per il linfoma di H ...