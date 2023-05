Giorgia Meloni | l’Europa e la sindrome dell’accerchiamento Parla Nathalie Tocci

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il nuovo j’accuse dalla Francia sul tema migranti, la ministra spagnola Yolanda Diaz che “attacca” il decreto Lavoro. La linea del premierè quella del low profile. “Hanno qualche problema interno di consenso e se la prendono con noi, ma non mi ci voglio infilare”, ha detto il primo ministro. L’impressione è che, comunque, il governo viva laparecchio rischiosa in questa fase specie perché – anche con l’avvicinarsi della scadenza elettorale delle Europee – occorre trovare il giusto equilibrio tra la dialettica interna e la coesione europea. Specie per preservare il ruolo strategico dell’Ue. “Sui problemi interni in Franciaha ragione, ma occorre uscire dalla”. La pensa così ...

Tanto checon Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno scelto Ancona per la kermesse elettorale con Pino Insegno. "Governo e regione - ha detto la premier- sono una filiera che ...Re - Donne in Rete contro la violenza, che in una lettera aperta inviata alla premierha espresso oggi tutta la sua preoccupazione. Nella lettera viene sottolineato come la Convenzione ...Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale e responsabile dell'Organizzazione del partito diche terrà una conferenza stampa sugli argomenti affrontati dal partito a livello nazionale ...

Evidentemente la premier Meloni ha nominato il cognato ministro all'Agricoltura per riconsegnarlo all'attività che meglio si confaceva alle sue... braccia. Il problema, però, è che un ministro non dev ...La Supermedia vede Fratelli d'Italia e Lega in aumento. La ventata di entusiasmo per Elly Schlein è già arrivata al capolinea: il Partito democratico non cresce più ...