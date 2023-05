Giorgetti | con calo natalità al 2042 rischiamo di perdere 18% Pil

... a partire dal direttore generale (quasi sicuramente Giampaolo Rossi) per proseguirei ... In Cdm, infatti, non era presente il ministro dell'Economia Giancarlo, in Giappone per il G7, che ...Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, in un videomessaggio inviato agli Stati Generali della natalità a Roma."Io credo che vada ribaditoforza che il sistema economico è ...... da qui al 2042gli attuali tassi di fecondità, il nostro Paese rischia di perdere per strada percentuali di Pil pari al 18%". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo, in un ...

Giorgetti, 'pronti al dialogo sul Mes ma con modifiche' Agenzia ANSA

In Italia, lo scorso anno, è scomparsa una città grande come Bari. Tra i decessi e i pochissimi neonati, infatti, ora mancano all’appello 320.901 italiani. Il… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...