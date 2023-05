Giffoni | conclusa la decima edizione di Cinefrutta | gli studenti vincitori

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn enorme successo quello ottenuto dalladi, concorso per la produzione di cortometraggi sul tema della sana alimentazione promosso dalle O.P. AssoFruit Italia, AOA e Terra Orti in collaborazione con ilExperience. La finale, condotta da Elena Scisci, ha avuto luogo venerdì 5 Maggio 2023 presso la Cittadella del Cinema die ha visto la presenza di oltre 600 alunni provenienti dalle scuole medie e superiori di tutta Italia. Questi ultimi hanno assistito alla proiezione dei cortometraggi in concorso, i quali sono stati accuratamente scelti dall’organizzazione di, ricevendo il “Premio Selezione”. La giuria composta da esperti del settore cinema e food, invece, ha attribuito il ...