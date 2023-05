GialappaShow | nel cast anche un’amatissima protagonista del Gf Vip 7

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Andrà in onda a partire da domenica 21 maggio alle 21.30, in prima visione su TV8, e in simulsu Sky Uno il, il nuovo programma della Gialappa’s Band. Il format, condotto dal Mago Forest, vedrà la partecipazione di due amatissime ex Vippone. Oltre alla già annunciata Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ci saràIvana Mrazova. La modella ceca è tornata nella Casa della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini in qualità di “ospite”. Molto apprezzata dal pubblico del programma, la Mrazova è stata legata sentimentalmente per molti anni a Luca Onestini, concorrente dell’edizione appena conclusa. Sono stati in tanti, nel corso di queste settimane, a sperare in un ritorno di fiamma, dopo averli visti molti vicini e affiatati durante la loro permanenza nel ...