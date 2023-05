Gf Vip 7 | Micol Incorvaia | “Conoscere una persona come Edoardo Tavassi è stato spiazzante perché…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sesta classificata della settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo essere stata battuta al televoto da Nikita Pelizon, poi risultata vincitrice,può sentirsi comunque fortunata. Arrivata quasi in sordina nella Casa del reality show di Alfonso Signorini, e con la pesante etichetta di “sorella di”, la bionda influencer è riuscita a battere al televoto per un posto in finale una delle preferite dal pubblico, ovvero Antonella Fiordelisi, sua acerrima nemica. Ma non solo, fra le quattro mura della Casa più spiata e ambita d’Italia,ha anche trovato l’amore. Un po’era successo tre anni fa a sua sorella Clizia, innamoratissima del suo Paolo Ciavarro. Di recente nel corso di un’intervista al settimanale Mio, l’ex Vippona ha spiegato che l’amore era l’ultima cosa che ...